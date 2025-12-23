Logo Auto-Medienportal
Toyota startet mit Tausch- und Sammlerbörse ins neue Jahr

aum – 23. Dezember 2025

Bereits am 3. Januar öffnet die Toyota Collection zum ersten Mal im neuen Jahr für Besucher. Zum Jahresauftakt findet dort die traditionelle Tausch- und Sammlerbörse statt. Angeboten werden unter anderem Pins, Poster, Bücher, historische Prospekte, Modellautos, Ersatzteile und Restaurierungshandbücher. Auch die Experten von Toyota Classic Parts sind zum Jahresauftakt mit einem Stand in der Toyota Collection vertreten: Von raren Ersatzteilen über Felgen und Reifen bis zu einem großen Merchandise-Sortiment von Toyota, Lexus und Gazoo Racing ist dort vieles zu finden.

Wer noch einen Tisch buchen möchte, um seine Toyota- und Lexus-Sammelschätze zu zeigen, tauschen oder zu verkaufen, kann sich melden (community@toyotacollection.de).

Das Public Opening der Fahrzeugsammlung am Deutschlandsitz in Köln findet auch 2026 wie gewohnt wieder an jedem ersten Samstag im Monat von 10 bis 14 Uhr statt. Künftig findet sich außerdem an jedem Fahrzeug ein QR-Code mit weiteren Informationen zum Ausstellungsstück. Anfassen und einsteigen bleibt erlaubt. Die kostenfreien Führungen durch die Sammlung liefern auch noch die eine oder andere Anekdote.

2026 steht bei Toyota im Zeichen von 90 Jahren Automobilproduktion und so präsentieren die Besuchertage nicht nur gewohnte Höhepunkte wie den Toyota-GR-Tag (April), den Lexus-Heritage-Day (Mai), das AE86 Meet (Juni) oder den High Mileage Day (November), sondern auch Neuheiten wie einen Kombi- und Van-Tag mit Hiace Meet (Oktober).

In diesem Jahr verzeichnete die Toyota Collection einen neuen Besucherrekord: Über 15.500 Gäste kamen zu den zwölf Public Openings, so viele wie noch nie seit der Eröffnung der Sammlung vor acht Jahren. (aum)

Public Opening in der Toyota Collection. Einsteigen ausdrücklich erlaubt.

Public Opening in der Toyota Collection. Einsteigen ausdrücklich erlaubt.

Photo: Autodrom via Autoren-Union Mobilität

Public Opening in der Toyota Collection.

Public Opening in der Toyota Collection.

Photo: Autodrom via Autoren-Union Mobilität

Public Opening in der Toyota Collection.

Public Opening in der Toyota Collection.

Photo: Autodrom via Autoren-Union Mobilität

Public Opening in der Toyota Collection.

Public Opening in der Toyota Collection.

Photo: Autodrom via Autoren-Union Mobilität

Public Opening in der Toyota Collection.

Public Opening in der Toyota Collection.

Photo: Autodrom via Autoren-Union Mobilität

Public Opening in der Toyota Collection: Anfassen erlaubt.

Public Opening in der Toyota Collection: Anfassen erlaubt.

Photo: Autodrom via Autoren-Union Mobilität

Public Opening in der Toyota Collection.

Public Opening in der Toyota Collection.

Photo: Autodrom via Autoren-Union Mobilität

Tausch- und Sammlerbörse in der Toyota Collection.

Tausch- und Sammlerbörse in der Toyota Collection.

Photo: Autodrom via Autoren-Union Mobilität

Tausch- und Sammlerbörse in der Toyota Collection.

Tausch- und Sammlerbörse in der Toyota Collection.

Photo: Autodrom via Autoren-Union Mobilität

Tausch- und Sammlerbörse in der Toyota Collection.

Tausch- und Sammlerbörse in der Toyota Collection.

Photo: Autodrom via Autoren-Union Mobilität

Tausch- und Sammlerbörse in der Toyota Collection.

Tausch- und Sammlerbörse in der Toyota Collection.

Photo: Autodrom via Autoren-Union Mobilität

Tausch- und Sammlerbörse in der Toyota Collection.

Tausch- und Sammlerbörse in der Toyota Collection.

Photo: Autodrom via Autoren-Union Mobilität

Tausch- und Sammlerbörse in der Toyota Collection.

Tausch- und Sammlerbörse in der Toyota Collection.

Photo: Autodrom via Autoren-Union Mobilität

Tausch- und Sammlerbörse in der Toyota Collection.

Tausch- und Sammlerbörse in der Toyota Collection.

Photo: Autodrom via Autoren-Union Mobilität

Tausch- und Sammlerbörse in der Toyota Collection.

Tausch- und Sammlerbörse in der Toyota Collection.

Photo: Autodrom via Autoren-Union Mobilität

