Renault stromert zum Rekord

Renault hat einen neuen Effizienzrekord für Elektrofahrzeuge aufgestellt. Der Filante Record 2025 legte auf einer Teststrecke in Marokko in weniger als zehn Stunden 1008 Kilometer zurück – und verbrauchte dabei trotz einer auch für Autobahnen und Schnellstraßen realistischen Durchschnittsgeschwindigkeit von 102 km/h lediglich 7,8 Kilowattstunden je 100 Kilometer.

Abgesehen von insgesamt sieben Minuten für Fahrerwechsel, fuhr das Demonstrationsfahrzeug ohne Pause durch. Im Ziel hatte die Batterie sogar noch elf Prozent Restkapazität. Das hätte bei gleicher Geschwindigkeit noch für weitere 120 Kilometer gereicht. Das Rekordfahrzeug hatte eine normale Serienbatterie mit einer Kapazität von 87 kWh an Bord. Das entspricht der Größe im aktuellen Scenic E-Tech elektrisch 220 Long Range.



Der Renault Filante Record 2025 ist mit vollelektronischen Lenk- und Bremssysteme (Steer-by-Wire und Brake-by-Wire) ausgestattet. Zur weiteren Gewichtsreduzierungtragen ultraleichte Materialien wie Kohlefaser, Aluminiumlegierungen und Scalmalloy (Alu-basierte Legierung aus dem 3D-Druck) bei. Zudem halten aerodynamisch optimierte Karosserie- und Anbauteile den Materialeinsatz so gering wie möglich. Schließlich lieferte Michelin spezielle Reifen mit besonders geringem Rollwiderstand. Die Schutzkuppel für den Fahrer erinnert an den Flugzeugbau, und die Sitzposition des Fahrers ist der in einem Formel-1-Fahrzeug nachempfunden. (aum)



