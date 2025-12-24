Der R 4 wird wieder zum „Fourgonnette“

Früher hießt er Fourgonnette, heute Advance: Renault bringt den R 4 elektrisch als kleinen Lieferwagen (= Fourgonnette) mit N1-Zulassung für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen. Als Transporter besitzt er anstelle der Rücksitzbank eine thermogeformte Ladefläche mit Ladungssicherungssystem und Verzurrhaken. Bei einer Laderaumlänge von 1,20 Metern steigt das Ladevolumen auf 1045 Liter – einschließlich eines 55 Liter großen Fachs im Boden, in dem beispielsweise das Ladekabel aufbewahrt werden kann. Die Nutzlast beträgt bis zu 375 Kilogramm.

Der Fahrgastraum des R 4 elektrisch Advance ist mit einem Gitter vom Laderaum getrennt, der aber anders als früher nicht breiter als die vordere Karosserie ist, sondern bleibt wie sie ist. Für den deutschen Markt zählt auch eine Anti-Rutsch-Matte zur Serienausstattung. Die hinteren Seitenfenster bleiben erhalten. Der R 4 ist mit einem 110 kW (150 PS) starken Elektromotor und einer 52-kWh-Batterie mit einer Reichweite von bis zu 409 Kilometern ausgestattet.



Der Nettopreis beträgt 26.790 Euro. (aum)



