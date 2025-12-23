Logo Auto-Medienportal
Mehr Verkehrstote

aum – 23. Dezember 2025

Im Oktober sind in Deutschland 222 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen ums Leben gekommen. Das waren neun Personen mehr als im Vorjahresmonat. Das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen zudem 30.500 Verletzte. Das sind zwei Prozent weniger als im Oktober 2024. Insgesamt registrierte die Polizei rund 226.900 Straßenverkehrsunfälle (plus zwei Prozent).

Damit sank die Zahl der Unfälle im Straßenverkehr in den ersten zehn Monaten des Jahres um ein Prozent auf 2,07 Millionen Straßenverkehrsunfälle. Darunter waren 248.800 Unfälle mit Personenschaden, bei denen 2371 Menschen getötet wurden. Damit ist die Zahl der Verkehrstoten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bislang um elf gestiegen, während die Zahl der Unfälle mit Personenschaden in etwa gleichgeblieben ist. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr sank im selben Zeitraum ebenfalls um ein Prozent auf 309.500. (aum)

Erinnerung an einen tödlichen Verkehrsunfall.

