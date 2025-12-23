Logo Auto-Medienportal
ZF trennt sich von seiner Geschäftseinheit ADAS

aum – 23. Dezember 2025

ZF trennt sich von seiner Geschäftseinheit für Fahrerassistenzsysteme (ADAS). Durch den Verkauf an den US-amerikanischen Innenraumelektronik-Spezialisten Harman International reduziert der Friedrichshafener Konzern seine Finanzvervbindlichkeiten signifikant. Das Transaktion hat ein Volumen von 1,5 Milliarden Euro.

„Mit der Übernahme der ZF-Geschäftseinheit für Fahrerassistenzsysteme durch Harman International haben wir einen wichtigen Meilenstein in der strategischen Neuausrichtung des Konzerns erreicht“, sagte Vorstandsvorsitzender Mathias Miedreich. „Mit Harman haben wir den idealen Partner gefunden, um das Wachstums- und Innovationspotenzial unseres Fahrerassistenzgeschäfts für Pkw voll zu entfalten und auch den Mitarbeitern bestmögliche Entwicklungsperspektiven zu eröffnen.“ Im Rahmen der Vereinbarung werden nach Abschluss der Transaktion voraussichtlich 3750 ZF-Mitarbeiter zu Harman wechseln. Die Veräußerung ermögliche es ZF, die Ressourcen auf seine Kerntechnologien wie Fahrwerk, Antrieb, Nutzfahrzeug und industrielle Anwendungen zu konzentrieren, so Miedreich.

Im Rahmen der Vereinbarung wird ZF sein ADAS-Geschäft mit Compute Solutions, smarten Kameras, Radartechnologie und Fahrerassistenz-Softwarefunktionen an Harman übertragen. Die Bereiche Elektronik für Fahrwerktechnik und Passive Sicherheitstechnik verbleiben im Konzern. Auch in der Nutzfahrzeugsparte setzt ZF seine Aktivitäten im Bereich Fahrerassistenz und autonomes Fahren fort. (aum)



