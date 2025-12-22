Logo Auto-Medienportal
Dritter Rückruf bei KTM

aum – 22. Dezember 2025

Zum dritten Mal innerhalb von sechs weniger Wochen ruft KTM einige Modelle zurück. Nach undichten Tankdeckeln und bei niedrigen Drehzahlen absterbenden Motoren besteht bei den Adventure-, Enduro- und Supermotoausführungen der 390 die Gefahr, dass die Feder des Seitenständers bricht. Betroffen sind die Modelljahrgänge 2025 und 2026. Als Ursache werden Motorvibrationen genannt. Bislang seien lediglich Einzelfälle bekannt, teilte KTM mit. Die Kunden werden angeschrieben. Die Werkstatt tauscht die Feder aus und montiert einen Gummidämpfer. Damit Kunden sicher zum Händler fahren können, empfiehlt KTM, den Seitenständer mit einem Gummiband oder einer ähnlichen Lösung zu sichern. (aum)

KTM ruft die 390er Adventure, Enduro und SMC wegen der möglichen Gefahr einer gebrochenen Seitenständerfeder zurück.

Photo: KTM via Autoren-Union Mobilität

