Der Cupra Formentor VZ5 ist wieder da

Bei Cupra kann ab sofort der Formentor VZ5 bestellt werden. Das bislang stärkste Serienmodell der Marke kehrt nach knapp zwei Jahren Pause noch einmal ins Programm zurück. Der 2,5 Liter große Fünfzylinder von Audi mobilisiert weiterhin 390 PS (287 kW). Damit beschleunigt der VZ5 in 4,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Er entwickelt ein maximales Drehmoment von 480 Newtonmetern. Die Kraft wird über den Torque Splitter für maximale Traktion und hohe Kurvendynamik intelligent und variabel an die Hinterachse verteilt. Ergänzt wird das Hochleistungs-Setup durch ein speziell abgestimmtes Sportfahrwerk und eine serienmäßige Akrapovic-Abgasanlage.

Breitere Radkästen, eine neu gestaltete Frontstoßstange und ein Frontsplitter mit der Gravur „VZ5“ unterstreichen den Performance-Anspruch ebenso wie die exklusiven 20-Zoll-Leichtmetallfelgen. Die Cup-Bucket-Sitze sind tief montiert, um den Platz zu maximieren und eine ergonomische, vom Rennsport inspirierte Sitzposition zu gewährleisten.



Der neue Cupra Formentor VZ5 ist zu einem Preis ab 72.950 Euro bestellbar, geht im Januar in Produktion und kommt im ersten Quartal des Jahres auf den Markt. Gebaut werden lediglich 4000 Stück. (aum)



