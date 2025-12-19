Logo Auto-Medienportal
Ein Filmteam begleitet Defender bei der Dakar

19. Dezember 2025

Das Debüt von Defender bei der Rallye Dakar 2026 wird von einem Filmteam begleitet und kommt als dreiteilige Dokumentarserie. Die erste 45-minütige Folge wird am 3. Januar kurz vor Rallyebeginn auf Eurosport ausgestrahlt und zeigt die Vorbereitungen. Die zweite und dritte Folge folgen später im Jahr nach Abschluss der Dreharbeiten zur nächsten Rallye Dakar.

Der Defender Dakar D7X‑R tritt in der Kategorie „Stock“ für seriennahe Fahrzeuge an und wird auch drei Jahre lang in der World Rally‑Raid Championship mitfahren. Für den Einsatz unter Extrembedingungen wurde das Fahrzeug gezielt modifiziert. Unter der Haube arbeitet der 4,4 Liter große V8‑Twin‑Turbo‑Motor des Defender Octa.

Zum Fahreraufgebot zählen der 14‑fache Dakar‑Sieger Stéphane Peterhansel und Sara Price gemeinsam. Die Hollywood‑Schauspielerin und Emmy‑Preisträgerin Gillian Anderson („Akte X“. „The Fall“) führt durch die Serie von Warner Brothers Discovery, die Frauen im Motorsport würdigt. Sie bietet exklusive Einblicke, Interviews und besondere Inhalte mit der Rennfahrerin Sara Price.

Als offizieller Fahrzeugpartner der Rallye Dakar unterstützt Defender auch die Organisatoren. Im Rahmen der vierjährigen Partnerschaft stellt die Submarke von Land Rover den Veranstaltern eine Flotte von sechs hochspezialisierten Fahrzeugen für die Streckenerkundung zur Verfügung. Zwei der Fahrzeuge wurden bereits eingesetzt, um die Route für die Rallye Dakar 2026 final abzustimmen. (aum)

Bilder zum Artikel
Defender Dakar D7X‑R.

Defender stellt den Organisatoren der Rallye Dakar sechs speziell ausgerüstete Fahrzeuge zur Verfügung. Zwei davon wurden bereits für die Erkundung der finalen Route für 2026 eingesetzt.

