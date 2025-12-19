Logo Auto-Medienportal
Dritte Ausgabe Auto-Motive: Von Nordschleife, Wintercamping und den Mondautos

aum – 19. Dezember 2025

Die dritte Ausgabe des neuen Online-Journals Auto-Motive bringt zu Feiertagen und Jahreswechsel ein besonders breites Spektrum an Themen.

Wir feiern die Wiederkehr einer italienischen Ikone, prüfen den Audi Q3 und den Opel Mokka GSE, erleben Donald Duck, werfen einen ersten Blick auf Toyotas kommenden Achtzylinder und sitzen im Manthey-Porsche bei seiner Rekordrund auf der Nordschleife des Nürburgrings.

Fahren sie mit; schauen Sie rein.
Es wird Ihnen gefallen: https://auto-motive.net.

Weiterführende Links: Zum Magazin

Mehr zum Thema:

Auto-Motive Ausgabe 3

Photo: via Autoren-Union Mobilität

