Vorschau: Wir drosseln etwas das Tempo

In der nächsten Woche wird es naturgemäß ruhiger bei Herstellern und Zulieferern. Auch wir passen uns dem gedrosselten Tempo an. Bis einschließlich Heiligabend werden wir Sie wie gewohnt mit Nachrichten aus der Welt der Mobilität versorgen sowie uns auch jeweils am 29., 30. und 31. Dezember mit mindestens einem Artikel melden. Der reguläre Redaktionsdienst startet dann am 2. Januar wieder. Bis dahin werfen wir unter anderem noch einen Blick auf einige Fahrzeuge, die 2026 ein Alter von 30 Jahren erreichen. Zudem schauen wir, was sich im neuen Jahr ändert. Und traditionell gibt es auch wieder den ganz persönlichen Jahresrückblick unserer Autoren: Was war top, was ein Flop?

Kia stellt immer mehr neue elektrische Modelle in Dienst. Das jüngste ist der kompakte EV 4, der mit Reichweite und manchem auch mit seinem Design à la Raumschiff Orion überzeugt, wie Michael Kirchberger nach dem Praxistest meint. War der Honda Civic früher einer unter vielen, ist das in elfter Generation als Coupé-Limousine gestaltete Vollhybrid-Modell heute zwischen all den SUV und Vollstromern fast schon eine ungewöhnliche Erscheinung. Die aktuelle Überarbeitung im Sommer dieses Jahres brachte leichte optische Retuschen und mehr Ausstattung, im Praxistest überzeugte Hondas Kompaktmodell uns aber vor allem mit seinem geringen Verbrauch. Davon ist unserer dritter Kandidat allein schon konzeptionell etwas entfernt: Mit dem T60 mischt auch Maxus im hierzulande eher überschaubaren Pick-up-Markt mit. Moderne Umfelderfassung trifft hier noch auf einen klassischen Dieselmotor. Und aus Vietnam kommt der Vinfast VF 6 nach Europa. Wie schlägt sich der exotische Neuzugang auf dem deutschen Markt?



Im nächsten Jahr steht auch wieder das eine oder andere Jubiläum an. So etwa bei Mercedes: Die Marke wird 100 Jahre alt. Unser Autor Martin Wittler erinnert dabei auch an zwei weitere „Geburtstagskinder“ mit Stern auf der Haube. (aum)