Stellantis unterstützt Bildungszentrum für benachteiligte Schüler

Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien können sich in Rüsselsheim für kostenlose Nachhilfeprogramme und Unterstützung anmelden. Eine neu geschaffene Partnerschaft zwischen Stellantis und dem Sozialunternehmen SPV ermöglicht es, bis zu 100 Kinder mit Hilfe von 20 ehrenamtlichen Kräften zu fördern. Dabei werden verschiedene Kurse wie Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe in Unterrichtsfächern wie Mathematik, Deutsch und Naturwissenschaften, aber auch zur Sprachförderung und fachgerechten Nutzung von elektronischen Medien wie Tablets angeboten.

Das Bildungszentrum wird in Räumen der Wicherngemeinde im Berliner Viertel der Stadt eingerichtet. Die Initiative ist zunächst auf drei Jahre angelegt. Familien können sich an Projektkoordinatorin Sarah Vaas unter der Email-Adresse sarah.vaas@spv-gg.de sowie der Telefonnummer 0157 3547 0993 wenden. (aum)



