CMT 2026: Neue Mobile für den nächsten Campingurlaub

Die Messe Caravaning, Motor und Tourismus (CMT) markiert für die Branche stets den Start ins neue Jahr. Vom 17. bis zum 25. Januar 2026 zeigen die Hersteller von Freizeitfahrzeugen, Zubehör und Touristik-Unternehmen ihre neuen Angebote auf dem kompakten Messegelände am Flughafen Stuttgart. Das Interesse an dieser Art Ausstellung ist ungebrochen hoch. Auch wenn der Weg zum Traummobil wegen der hohen Preise und schwindender Kaufkraft einige weiter zum Träumen zwingt, ist die Freude am Urlaub im Camper oder Caravan unverändert hoch. Also werden sich viele zumindest der Information halber auf den Weg nach Stuttgart machen, zumal die aufgrund von Überproduktion entstandenen Fahrzeug-Halden immer noch nicht gänzlich abgebaut sind und daher so mancher Schnäppchenkauf ausgehandelt werden könnte.

Karmann Mobil zeigt auf der CMT einen neuen Komfortvan mit separater Dusche und Hubbett, den Dexter 595. Das Basisfahrzeug, der Ducato von Fiat, bekommt dafür das Superhochdach. Das erlaubt den Einbau einer 2.00 mal 1,52 Meter großen Liegefläche, die elektrisch so auf und ab bewegt werden kann, dass die gleichzeitige Nutzung von Bett und der darunterlegenden Sitzgruppe möglich ist.



Die Küche fällt mit einer ungewöhnlichen Kühllösung auf. Statt des üblichen Schranks baut Karmann eine Kühlschublade mit 150 Liter Volumen ein. Ihren dauerhaften Betrieb macht die serienmäßig eingebaute Lithiumionen-Batterie mit einer Kapazität von 120 Ah möglich. Die Spüle und ein zweiflammiger Gasherd komplettieren die Ausrüstung der Pantry, der halbhohe Schrank auf der gegenüberliegenden Wohnraumseite dient gut als Anrichtfläche. Mit knapp sechs Metern Länge und einer Höhe von 2,84 Meter ist der Dexter 595 auch für die Fahrt in die City gut geeignet. Motorisiert mit dem 120-PS-Diesel (88 kW) kostet der Camper-Van 69.900 Euro, mit den üblichen Extras rutscht der Preis aber noch deutlich nach oben.



Frankia präsentiert in Stuttgart den Together als neue Premiumbaureihe, die auf Design, Qualität und Komfort setzt. Neben dem Alkoven-Modell, das Längsbetten im Oberstübchen bietet, gibt es eine Version in integrierter Form, jeweils in zwei Aufbaulängen. Neues gibt es auch beim teilintegrierten Neo MT: Das als 3,5- oder 4,5-Tonner auf Sprinter-Basis aufgebaute Reisemobil wird wie bereits der fiatbasierte Now in drei Designwelten Sun, Ocean und Peach sowie mit einem frischen Außendesign ausgestellt. Bei sieben Metern Länge und 2,20 Metern Breite gefällt der Neo außerdem durch ein großzügiges Raumangebot und mit einem der größten Kombiwaschräume in dieser Klasse. Die Preise beginnen bei 102.000 Euro für die teilintegrierte Version und knapp 120.000 Euro für das integrierte Modell.



Im preissensibleren Markt der Kastenwagen hat sich LMC neu aufgestellt und bereichert das Angebot der Campervans um den Innovan Pure, der in drei Längen auf Basis des Citroen Jumper angeboten wird. Die Basisversion soll weniger als 50.000 Euo kosten, allerdings ist dann wirklich nur das Nötigste an Bord. Wer die Design-, Komfort- oder Sicherheitspakete extra bestellt, landet am Ende auch wieder deutlich über 60.000 Euro. Von einer Markise oder einem Fahrradträger ist dabei noch lange keine Rede. Immerhin macht der Innenraum auf den ersten Blick einen frischen und charmanten Eindruck.



Ahorn Camp ist ebenfalls im Campervan-Segment unterwegs, setzt aber dabei auf den gerade neu erschienenen Renault Master. Mit dem neuen Ahorn Camp CV 560 bringt die Marke, die keine eigene Fertigung betreibt, sondern im Hymer-Werk in Italien produzieren lässt, den vielfach nachgefragten kleinen Bruder des CV 630 in der Außenlänge von 5,68 Metern an den Start. Das Heckbett-Ladekonzept lässt sich für die Beladung schnell aus dem Weg schaffen – so entsteht ein großzügiger Stauraum für sperrige Sportausrüstung



Der Ahorn Camp T 640 setzt als Teilintegrierter auf ein elektrisches Hubbett über der Dinette. Das schafft tagsüber maximale Bewegungsfreiheit. Das Heck wird vom großzügigen Waschraum belegt. Der größere Ahorn Camp T 680 nutzt seine zusätzliche Fahrzeuglänge (6,99 Meter) gezielt für mehr Wohnkomfort: Die verlängerte Face-to-Face-Dinette ist für Couch-Potatoes gerade recht und sorgt für fluffiges Sofa-Gefühl. Auch beim T 680 dient ein elektrisches Hubbett als Liegefläche. In der Küche hat es jedoch nicht für einen Kompressor-Kühlschrank gereicht, es muss mit einem Absorbergerät vorlieb genommen werden.



Bei der französischen Marke Pilote feiert die „Spring Edition“ als Sondermodell mit sechs Grundrissen in drei Aufbauarten Premiere. Zu sehen sind der Familienvan V 630 S für rund 65.000 Euro sowie ein teil- und ein vollintegriertes Reisemobil mit nahezu kompletter Ausstattung. Neu sind außerdem zwei Grundrisse der teilintegrierten Atlas-Baureihe auf Ford Transit, der A 630 G kostet 71.500 Euro, dafür gibt es immerhin 165 PS (121 kW) und ein Automatikgetriebe. Der 60 Zentimeter längere A 690 GJ kostet 1000 Euro mehr und hat Längs- statt quer eingebaute Betten im Heck.



Die Tageskarte kostet für Erwachsene an Wochentagen 15 Euro (online) und 18 Euro an der Tageskasse. Am Wochenende steigen die Preise um drei Euro, eine Halbtageskarte, die an 14 Uhr gültig ist, wird für zehn beziehungsweise 13 Euro angeboten. Ticket für Kinder- und Jugendticket (6-15 Jahre) kosten fünf (acht) Euro, am 25. Januar, dem Familiensonntag der CMT, erhalten sie bei Online-Buchung freien Eintritt. (aum)

