Die AvD-Histo-Tour geht ins zehnte Jahr

Die AvD-Histo-Tour des Automobilclubs von Deutschland (AvD) und von Auriga Historic geht 2026 in ihr zehntes Jahr. Die sommerliche Oldtimer-Rallye (5.–7.8.) mit Abstechern auf vier legendäre Rennstrecken startet am Nürburgring, wo mit der Fahrt über die berühmte Nordschleife der erste Programmhöhepunkt wartet. Es folgen Runden auf der Grand-Prix-Strecke in der Eifel. Die Herausforderung in beiden Fällen: Es gilt die in der ersten Runde selbst vorgegebene Sollzeit in den folgenden Runden möglichst genau einzuhalten.

Vor und zwischen den beiden Nürburgringrennstrecken und zum Abschluss der 1. Etappe haben die Teilnehmer am ersten Tag noch einige Wertungsprüfungen auf wenig befahrenen Straßen in der Eifelregion zu bewältigen, ehe es zurück ins Hotel am Nürburgring geht.



Am zweiten Tag stehen auf dem Weg nach Luxemburg die nächsten Wertungsprüfungen an. Am späten Nachmittag geht es weiter nach Belgien und zum Circuit de Spa-Francorchamps, der berühmten Ardennen-Achterbahn in Belgien. Etappenziel ist dann Maastricht in den Niederlanden. Von dort geht es am nächsten Tag nicht nur auf die dritte und letzte Etappe zur Formel-1-Strecke in Zolder, wo am Abend auch die Siegerehrung stattfindet.



Die AvD-Histo-Tour wird auch als offizieller Wertungslauf der Deutschen Classic Serie gewertet. Das Rallye-Ergebnis fließt außerdem in die Gesamtwertung zum Deutschen Classic Pokal ein.

Zur AvD-Histo-Tour 2026 sind Old- und Youngtimer bis Baujahr Juli 2006 zugelassen. Nennungen können auf avd-histo-tour.de abgegeben werden. Für Anmeldungen bis zum 31. Januar 2026 wird ein Frühbucherrabatt gewährt. (aum)

