Etliche Wechsel im Management von Mercedes-Benz

Bastian Baudy, derzeit Leiter Design AMG, wird zum 1. Februar neuer Designchef bei Mercedes-Benz. Er tritt die Nachfolge von Gorden Wagener an, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Auch andere Managementpositionen müssen neu besetzt werden.

Auch Torsten Eder scheidet ebenfalls auf eigenen Wunsch Ende April aus dem Unternehmen aus. Seine Arbeit als Leiter Elektrifizierte Antriebssysteme übernimmt Jörg Bartels an, derzeit Präsident & CEO von Beijing Benz Automotive (BBAC). Auf die Position von Jörg Bartels folgt Jens Bühler, derzeit Leiter der Produktion in Ungarn.



Mit Thomas Hellmuth scheidet ein weiterer Manager Ende Dezember auf eigenen Wunsch aus. Neue Leiterin des Bereichs Karosserie und Sicherheit wird Rosa Maria Conde Diez, derzeit Leiterin Konzernforschung, Nachhaltigkeit & RD-Funktionen. Ihre Nachfolgerin wird Ida Wolf an, derzeit Leiterin Chief of Staff & Corporate Office.



Yanni von Roy-Jiang übernimmt zum 1. Januar die Verantwortung für Einkauf & Lieferantenqualität und tritt die Nachfolge von Gunnar Güthenke an, der Roy-Jiang noch bis Februar zur Seite steht und dann eine neue, noch nicht genannte Aufgabe erhält. Ihre aktuelle Position als Leiterin Operations Supply Chain übernimmt zum 1. April Stefanie Choritz, derzeit Leiterin Finanzen & Controlling Top-End-Fahrzeuge & Mercedes-AMG. (aum)



