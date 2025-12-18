Leasing-Rückspiegel 2025: Was den Markt bewegt – und was bleibt

Der Leasingmarkt 2025 zeigt sich souverän. Benziner führen, Elektroautos stabilisieren sich, neue Modelle gewinnen schnell Vertrauen. Große Marken bleiben stark, während einzelne Hersteller gezielt Boden gutmachen. Kein Umbruch – aber viele klare Signale, findet die Studie „Das Leasingjahr 2025“, der aktuelle Leasing-Rückspiegel von „leasingmarkt.de“, der Plattform für Auto-Leasing von AutoScout24.

Benziner dominieren – Elektro bleibt gesetzt



Der Verbrennungsmotor behauptet seine Führungsrolle. Mehr als die Hälfte aller Leasinganfragen entfielen 2025 weiterhin auf Benziner. Gleichzeitig bleibt das Elektroleasing robust: Mit 27,2 Prozent Marktanteil konnten E-Autos ihren Stellenwert nicht nur halten, sondern leicht ausbauen. Die Elektromobilität ist damit klar als wichtigste Alternative etabliert – ohne den Markt bereits zu drehen. Den großen Umschwung will die EU mit ihren Vorschriften für die Zukunft der gewerblichen Flotten schaffen. Sie sollen zwangsweise auf Elektromobilität umgebaut werden.



Volkswagen und Audi an der Spitze – Opel mit Rückenwind



Bei den Marken bleibt vieles vertraut. Volkswagen führt das Ranking mit 14,7 Prozent, dicht gefolgt von Audi mit 14,1 Prozent. Beide Marken sichern sich – wie schon im Vorjahr – die Spitzenplätze. Auffällig stark präsentiert sich erneut Opel: Mit 9,6 Prozent Marktanteil landet der Rüsselsheimer Hersteller auf Rang drei und verzeichnet damit den größten Zuwachs innerhalb der Top-Hersteller. Ein Zeichen dafür, dass Preis-Leistung und neue Modelle im Leasing zunehmend an Bedeutung gewinnen.



Fiat 500e vorne – Cupra Tavascan überrascht



Bei den Elektroautos gibt es einen klaren Platzhirschen. Der Fiat 500e bleibt das meistgeleaste E-Modell und erreicht 7,5 Prozent aller Elektroleasing-Anfragen. Für Dynamik sorgt jedoch der Cupra Tavascan: Mit 5,0 Prozent Marktanteil legt er um bemerkenswerte 4,8 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr zu – und avanciert zum Gewinner des Jahres. Auch neue Modelle finden schnell ihren Platz: Der Opel Grandland-e kommt aus dem Stand auf rund 3,0 Prozent Marktanteil und unterstreicht, wie aufnahmefähig der Markt für frische Angebote ist.



Neuwagen klar vorn – Gebrauchte holen auf



Leasing bleibt in erster Linie ein Neuwagengeschäft. 72 Prozent aller Anfragen entfielen 2025 auf fabrikneue Fahrzeuge. Dennoch gewinnt ein Segment sichtbar an Bedeutung: junge Gebrauchtwagen. Ihr Anteil stieg um 2,4 Prozentpunkte auf 16,5 Prozent, ein Hinweis auf wachsende Preis- und Verfügbarkeitsbewusstheit bei den Kunden.



SUV bleiben das Maß der Dinge



SUV vereinen weiterhin über 50 Prozent aller Leasinganfragen auf sich und setzen ihren langjährigen Trend fort. Doch auch kleinere Klassen behaupten sich: Kleinwagen erreichen 16,0 Prozent, Kompaktwagen 12,3 Prozent Marktanteil. Praktikabilität und Effizienz bleiben gefragt – selbst im Schatten der großen Fahrzeuge. (aum)



