Brüssel 2026: Mehrere Neuheiten von Stellantis

aum – 18. Dezember 2025

Die Brüssel Motor Show gewinnt nach dem Aus des Genfer Automobilsalons zunehmend an Gewicht. Rund 75 Autohersteller rechnen bei der immerhin 102. Auflage der Messe (9.–18.1.) mit mehr als 300.000 Besuchern anziehen. Stellantis wird auf einem 5200 Quadratmeter großen Stand 62 Fahrzeuge seiner Konzernmarken präsentieren, darunter mehrere Modellneuheiten und zwei Studien. Zudem kann sich das Unternehmen mit dem Citroën C5 Aircross und dem Fiat Grande Panda als zwei von sieben Finalisten Hoffnung auf den Titel „Car of the Year“ in Europa machen. Der Preis wird ebenfalls in Brüssel verliehen.

Ihr offizielles Debüt geben der aufgefrischte Opel Astra und der neue Peugeot 408. Weitere Neuheiten sind der Leapmotor B03X, der auch mit Dieselmotor erhältliche Familienvan Fiat Qubo L für bis zu sieben Personen und der Fiat Tris, ein dreirädriges elektrisches Nutzfahrzeug. Zu sehen sind außerdem die Konzeptfahrzeuge Citroën Elo, ein äußerst flexibler kompakter sechssitziger Van, und der 800 PS (588) kW starke und 320 km/h schnelle Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, der für das Computer-Rennspiel Gran Turismo 7 entworfen wurde. (aum)

Leapmotor B03X.

Leapmotor B03X.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Citroën Elo.

Citroën Elo.

Photo: Citroën via Autoren-Union Mobilität

Opel auf der IAA Mobility 2025: Designchef Mark Adams am Corsa GSE Vision Gran Turismo.

Opel auf der IAA Mobility 2025: Designchef Mark Adams am Corsa GSE Vision Gran Turismo.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Stellantis wird auf der Brüssel Motor Show 2026 insgesamt 62 Fahrzeuge präsentieren, darunter auch einige Neuheiten und zwei Studien (Visualiserung des Messestands).

Stellantis wird auf der Brüssel Motor Show 2026 insgesamt 62 Fahrzeuge präsentieren, darunter auch einige Neuheiten und zwei Studien (Visualiserung des Messestands).

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

