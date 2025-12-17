Der Suzuki e-Vitara startet bei 29.990 Euro

Etwas später als zunächst angekündigt bringt Suzuki den e-Vitara nach Deutschland. Das vollelektrische Modell wird mit zwei Batteriegrößen und in drei Ausstattungslinien zu Preisen ab 29.990 Euro angeboten. Die Basisversion mit 49 kWh großer Batterie leistet 106 kW (144 PS). Darüber rangiert eine Version mit 128 kW (174 PS) und 61 kWh Akku-Kapazität. Beim Allradmodell kommt noch ein zweiter Motor an der Hinterachse dazu, der 48 kW (65 PS) liefert und die Systemleistung auf 135 kW (183 PS) anhebt. Je nach Antriebsvariante verspricht Suzuki für den in Indien gebauten e-Vitara Reichweiten von bis zu 426 Kilometern. (aum)