Eric Laforge übernimmt Stellantis Pro

Eric Laforge wird zum 1. Januar die Leitung von Stellantis Pro One. Anne Abboud hatte die Führung der weltweiten Nutzfahrzeugsparte von Stellantis auf eigenen Wunsch abgegeben und scheidet nach 39 Jahren in der Automobilbranche aus dem Unternehmen aus.

Eric Laforge begann seine Karriere vor 35 Jahren bei der heutigen Konzernmarke Fiat.

Er arbeitete zunächst mehrere Jahre in Frankreich und Italien im Vertrieb und übernahm dann Führungspositionen, z. B. als CEO von Fiat Chrysler Automobiles (FCA) in der Schweiz und später in Deutschland. Von 2015 bis 2018 war er als Direktor für mehrere Märkte bei der Ersatzteil- und Zubehörmarke Mopar Parts & Services zuständig.



2019 wurde er zum Director of Passenger and Light Commercial Vehicles for Central Europe bei FCA ernannt und übernahm später die Leitung von Fiat Professional. 2021 wurde er zum Leiter der Nutzfahrzeugsparte von Stellantis in Europa berufen. Von 2023 bis Anfang 2025 leitete er die Marken Jeep, Ram und Dodge in der Region Enlarged Europe. Im April dieses Jahres wechselte Eric Laforge als Vice President of Commercial Services kurzzeitig zur Renault-Gruppe Group. Eric Laforge hat einen Abschluss der École Supérieure de Gestion et Finance (ESGF) in Paris. Er berichtet in seiner neuen Funktion direkt an Emanuele Cappellano, COO of Enlarged Europe and Head of Stellantis Pro One. (aum)



