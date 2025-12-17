Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Eric Laforge übernimmt Stellantis Pro

aum – 17. Dezember 2025

Eric Laforge wird zum 1. Januar die Leitung von Stellantis Pro One. Anne Abboud hatte die Führung der weltweiten Nutzfahrzeugsparte von Stellantis auf eigenen Wunsch abgegeben und scheidet nach 39 Jahren in der Automobilbranche aus dem Unternehmen aus.

Eric Laforge begann seine Karriere vor 35 Jahren bei der heutigen Konzernmarke Fiat.
Er arbeitete zunächst mehrere Jahre in Frankreich und Italien im Vertrieb und übernahm dann Führungspositionen, z. B. als CEO von Fiat Chrysler Automobiles (FCA) in der Schweiz und später in Deutschland. Von 2015 bis 2018 war er als Direktor für mehrere Märkte bei der Ersatzteil- und Zubehörmarke Mopar Parts & Services zuständig.

2019 wurde er zum Director of Passenger and Light Commercial Vehicles for Central Europe bei FCA ernannt und übernahm später die Leitung von Fiat Professional. 2021 wurde er zum Leiter der Nutzfahrzeugsparte von Stellantis in Europa berufen. Von 2023 bis Anfang 2025 leitete er die Marken Jeep, Ram und Dodge in der Region Enlarged Europe. Im April dieses Jahres wechselte Eric Laforge als Vice President of Commercial Services kurzzeitig zur Renault-Gruppe Group. Eric Laforge hat einen Abschluss der École Supérieure de Gestion et Finance (ESGF) in Paris. Er berichtet in seiner neuen Funktion direkt an Emanuele Cappellano, COO of Enlarged Europe and Head of Stellantis Pro One. (aum)

Weiterführende Links: Stellantis-Presseseite

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Eric Laforge.

Eric Laforge.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Eric Laforge.

Eric Laforge.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Citroën Ami Buggy.
Caravan Salon 2025: Stellantis präsentiert fünf Modelle
Eric Laforge.
Eric Laforge leitet Jeep in Europa
Henrik Starup-Hansen.
Starup-Hansen neuer Fiat-Chef in Deutschland
Eric Laforge.
Laforge Fiat-Vorsitzender in Deutschland

Audio

Autonews vom 17. Dezember 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren