Mitsubishi Eclipse Cross für 199 Euro im Monat

aum – 17. Dezember 2025

Mitsubishi macht für den neuen Eclipse Cross in der Ausstattung Diamant Plus ein besonderes Finanzierungsangebot. Bei einer Anzahlung von 11.000 Euro und einer Schlussrate von 27.650 Euro kann das 160 kW (218 PS) Elektroauto über drei Jahre für 199 Euro im Monat zwischenfinanziert werden. Daraus ergibt sich bei einem effektiven Jahreszins von 0,99 Prozent ein Gesamtbetrag von rund 45.597 Euro. Das sind fast 2400 Euro weniger als der offizielle Fahrzeugpreis. Das Angebot ist bis 31. März 2026 befristet.

Mit der 87 kWh großen Batterie verfügt der Eclipse Cross über eine Normreichweite von über 625 Kilometern. Der Akku kann mit bis zu 150 kW Leistung geladen werden. (aum)

Mitsubishi Eclipse Cross.

Mitsubishi Eclipse Cross.

Photo: Mitsubishi via Autoren-Union Mobilität

Mitsubishi Eclipse Cross.

Mitsubishi Eclipse Cross.

Photo: Mitsubishi via Autoren-Union Mobilität

Autonews vom 17. Dezember 2025

