Seat nimmt Anlage für Rückgewinnung in Betrieb

Seat hat in der Zona Franca von Barcelona einen Circular Economy Hub eröffnet. Für die Demontage, Rückgewinnung und das Recycling von Fahrzeugteilen bestehende Anlagen gezielt weiterentwickelt.

Die Kreislaufwirtschaftsanlage konzentriert sich zunächst auf die Demontage sowie die Rückgewinnung von Teilen aus Vorserienfahrzeugen der Marken Seat und Cupra. Die gewonnenen Komponenten und Materialien können in neuen Fahrzeugen wiederverwendet, recycelt oder von externen Partnern für den Wiederverkauf aufbereitet werden. So entstehen kostengünstigere Lösungen mit geringerer Umweltbelastung für Verbraucher.



In den Umbau der ehemaligen Werkstatt 7 hat der spanische Automobilhersteller insgesamt 4,85 Millionen Euro investiert und Fördermittel in Höhe von 1,32 Millionen Euro erhalten. (aum)