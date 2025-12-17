Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Seat nimmt Anlage für Rückgewinnung in Betrieb

aum – 17. Dezember 2025

Seat hat in der Zona Franca von Barcelona einen Circular Economy Hub eröffnet. Für die Demontage, Rückgewinnung und das Recycling von Fahrzeugteilen bestehende Anlagen gezielt weiterentwickelt.

Die Kreislaufwirtschaftsanlage konzentriert sich zunächst auf die Demontage sowie die Rückgewinnung von Teilen aus Vorserienfahrzeugen der Marken Seat und Cupra. Die gewonnenen Komponenten und Materialien können in neuen Fahrzeugen wiederverwendet, recycelt oder von externen Partnern für den Wiederverkauf aufbereitet werden. So entstehen kostengünstigere Lösungen mit geringerer Umweltbelastung für Verbraucher.

In den Umbau der ehemaligen Werkstatt 7 hat der spanische Automobilhersteller insgesamt 4,85 Millionen Euro investiert und Fördermittel in Höhe von 1,32 Millionen Euro erhalten. (aum)

Weiterführende Links: Seat-Mediacenter

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Circular Economy Hubvon Seat in Barcleona.

Circular Economy Hubvon Seat in Barcleona.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Download:

Circular Economy Hubvon Seat in Barcleona.

Circular Economy Hubvon Seat in Barcleona.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Download:

Circular Economy Hubvon Seat in Barcleona.

Circular Economy Hubvon Seat in Barcleona.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Download:

Circular Economy Hubvon Seat in Barcleona.

Circular Economy Hubvon Seat in Barcleona.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Download:

Circular Economy Hubvon Seat in Barcleona.

Circular Economy Hubvon Seat in Barcleona.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Download:

Videos zum Artikel

Circular Economy Hub von Seat.

Video: Seat via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Eröffnung des Montagewerks von Seat und Cupra für Batteriesysteme in Martorell.
Ein wichtiger Baustein für Elektromobilität Made in Europe
Stammsitz von Seat und Cupra im spanischen Martorell.
Seat muss kräftige Gewinneinbuße hinnehmen
PXL-Presse im Werk Martorell.
Seat nimmt neue Presse in Betrieb
Markus Haupt.
Markus Haupt wird CEO von Seat und Cupra
Stammsitz von Seat und Cupra im spanischen Martorell.
Cupra überholt Seat

Audio

Autonews vom 17. Dezember 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren