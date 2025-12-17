Die Spritpreise gehen erneut zurück

Die Kraftstoffpreise haben im Vergleich zur vergangenen Woche erneut etwas nachgegeben. Für einen Liter Super E10 müssen Auto- und Motorradfahrer laut ADAC im bundesweiten Mittel aktuell 1,643 Euro bezahlen und damit 0,4 Cent weniger als vor sieben Tagen. Diesel hat sich um 0,6 Cent auf im 1,586 Euro je Liter verbilligt. Super E10 ist damit zum fünften Mal in Folge günstiger als in der jeweiligen Woche zuvor, Diesel zum dritten Mal.

Grund für den Trend ist vor allem der deutliche Rückgang des Rohölpreises. Er ist so niedrig wie seit Februar 2021 nicht mehr. Zudem notiert auch der Euro im Vergleich zum US-Dollar etwas stärker als in der Vorwoche. Dennoch könnten die Spritpreise nach Ansicht des ADAC durchaus noch niedriger sein. Das gilt besonders für Diesel, der aktuell nur 5,7 Cent günstiger ist als Super E10, obwohl die Energiesteuer auf Diesel um rund 20 Cent geringer ist.



Wie sich die zum neuen Jahr erneut steigende CO2-Abgabe an den Zapfsäulen niederschlägt, bleibt abzuwarten. Sie könnte Benzin und Diesel aber mit rund drei Cent je Liter belasten. Im laufenden Jahr macht die Abgabe Super E10 bereits um fast 16 Cent je Liter teurer, Diesel um gut 17 Cent als zum Vergleichsjahr 2020 vor Einführung des nationalen CO2-Preises.



Nach wie vor sind die Kraftstoffpreise abends am niedrigsten. Der ADAC nennt rund 13 Cent pro Liter, die gegenüber dem morgendlichen Tanken gespart werden können. (aum)