Nissan will wieder mehr Emotionen wecken und plant gemeinsam mit seiner Unternehmenstochter Nissan Motorsports & Customization (NMC) neben zusätzlichen Aktivitäten einen stärkeren Fokus auf die Performancemodelle Nismo (Nissan Motorsport) geplant. Die Produktpalette soll auf zehn verschiedene Fahrzeuge verdoppelt werden. Dabei zieht Nissan auch die Kooperation mit externen Partnern in Betracht.

Das weltweite Absatzvolumen der Nismo-Modelle soll bis 2028 von derzeit rund 100.000 auf 150.000 Einheiten pro Jahr zunehmen. Nissan strebt dafür auch eine Expansion in weitere Länder an: Den Märkten außerhalb Japans kommt dabei eine wachsende Bedeutung zu, ihr Anteil am Gesamtabsatz soll von etwa vierzig auf sechzig Prozent steigen.



Ab dem Geschäftsjahr 2026 wird Nissan darüber hinaus Prototypen für weitere Rennsportserien entwickeln. Auch die eigene Geschichte soll künftig stärker eine Rolle spielen. NMC wird das Heritage-Geschäft in den Bereichen Restaurierung, Restomod und Ersatzteilverkauf ausbauen. Der Schwerpunkt liegt zunächst auf der Erweiterung rund um den Skyline GT‑R. (aum)



