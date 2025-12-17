Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Nissan will wieder mehr Emotionen wecken

aum – 17. Dezember 2025

Nissan will wieder mehr Emotionen wecken und plant gemeinsam mit seiner Unternehmenstochter Nissan Motorsports & Customization (NMC) neben zusätzlichen Aktivitäten einen stärkeren Fokus auf die Performancemodelle Nismo (Nissan Motorsport) geplant. Die Produktpalette soll auf zehn verschiedene Fahrzeuge verdoppelt werden. Dabei zieht Nissan auch die Kooperation mit externen Partnern in Betracht.

Das weltweite Absatzvolumen der Nismo-Modelle soll bis 2028 von derzeit rund 100.000 auf 150.000 Einheiten pro Jahr zunehmen. Nissan strebt dafür auch eine Expansion in weitere Länder an: Den Märkten außerhalb Japans kommt dabei eine wachsende Bedeutung zu, ihr Anteil am Gesamtabsatz soll von etwa vierzig auf sechzig Prozent steigen.

Ab dem Geschäftsjahr 2026 wird Nissan darüber hinaus Prototypen für weitere Rennsportserien entwickeln. Auch die eigene Geschichte soll künftig stärker eine Rolle spielen. NMC wird das Heritage-Geschäft in den Bereichen Restaurierung, Restomod und Ersatzteilverkauf ausbauen. Der Schwerpunkt liegt zunächst auf der Erweiterung rund um den Skyline GT‑R. (aum)

Weiterführende Links: Nissan-Presseseite

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Der Sitz von Nismo in Yokohama.

Der Sitz von Nismo in Yokohama.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aktuelle Artikel

Abgasuntersuchung: Messung am Endrohr.
EU-Kommission rückt vom strikten Verbrenner-Aus ab
Eric Laforge.
Eric Laforge übernimmt Stellantis Pro
Weniger medizinisch-psychologische Untersuchungen
Circular Economy Hubvon Seat in Barcleona.
Seat nimmt Anlage für Rückgewinnung in Betrieb
Die Entwicklung der Kraftstoffpreise in den vergangenenb Wochen.
Die Spritpreise gehen erneut zurück
Batterie-Gigafabrik von Powerco in Salzgitter.
Volkswagen beginnt mit der Produktion von Einheitszellen

Audio

Autonews vom 17. Dezember 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren