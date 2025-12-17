Logo Auto-Medienportal
Hyundai bekommt einen neuen Deutschland-Chef

aum – 17. Dezember 2025

Andreas Zürnstein wird mit Wirkung zum 1. Januar neuer Deutschland-Chef von Hyundai in Offenbach. Er löst überraschend nach knapp zwei Jahren Ulrich Mechau ab. Gründe für den Wechsel nannte Hyundai nicht.

Andreas Zürnstein bringt umfangreiche internationale Erfahrung aus der Automobilindustrie mit. In den vergangenen zehn Jahren hatte er verschiedene Führungspositionen auf globaler Ebene inne, darunter leitende Funktionen bei Audi und FAW-Volkswagen. Internationale berufliche Erfahrungen sammelte er auch in den USA, Indien und Kanada. Zuletzt war Zürnstein als Senior Director Direct & Digital Sales bei der Audi in Deutschland tätig.

Andreas Zürnstein wird in seiner neuen Position als President & CEO auch für Genesis verantwortlich sein. Motor Deutschland übernehmen. (aum)

Andreas Zürnstein.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Andreas Zürnstein.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

