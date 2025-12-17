Logo Auto-Medienportal
Volkswagen beginnt mit der Produktion von Einheitszellen

aum – 17. Dezember 2025

Die Volkswagentochter Powerco hat heute die Gigafabrik Salzitter wie geplant in Betrieb genommen und die ersten Einheitszellen „Made in Europe“ produziert. Sie kommen ab nächstem Jahr in den „Electric Urban Car“-Modellen VW ID Polo, Cupra Raval und Skoda Epiq zum Einsatz.

Innerhalb des VW-Konzerns soll Powerco rund 50 Prozent des Bedarfs an Einheitszellen abdecken sowie auch an andere Abnehmer geliefert werden. Die standardisierte Architektur der Zelle ermöglicht den weltweiten Einsatz über Marken und Regionen hinweg. Von Lithium-Eisenphosphat (LFP) über Nickel-Mangan-Kobalt (NMC) bis hin zu Feststoff sind alle relevanten Zelltechnologien möglich.

Die erste Powerco-Einheitszelle basiert auf der NMC-Technologie und zählt mit rund zehn Prozent mehr Energiedichte zu den leistungsstärksten ihrer Art im Volumensegment. Als nächstes werden Einheitszellen mit LFP-Technologie fabriziert.

Im ersten Schritt wird in Salzgitter eine jährliche Produktionskapazität von bis zu 20 GWh aufgebaut, die bei Bedarf auf bis zu 40 GWh ausgeweitet werden kann. Die Fabrik dient als Leitwerk für weitere geplante Standorte in Valencia (Spanien) und St. Thomas (Kanada). (aum)


Bilder zum Artikel
Batterie-Gigafabrik von Powerco in Salzgitter.

Photo: Powerco via Autoren-Union Mobilität

