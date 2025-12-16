Opels plüschiger Markenbotschafter besucht junge Patienten

Opel hat am Stammsitz in Rüsselsheim junge Patienten des GPR-Klinikums besucht und ihnen Weihnachtsgeschenke mitgebracht. Vanessa Repp, Vice President Future Product von Opel, und Sascha Wolfinger, Vice President Communications, hatten auch den neuen Markenbotschafter Opelo dabei. Als Geschenke gab es neben der Plüschfigur Tattoo-Sets, Malbücher und Stifte, vor allem aber T-Shirts, Spielzeugautos, Lunchboxen und vieles mehr aus dem Opel-Sortiment. (aum)