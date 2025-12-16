Logo Auto-Medienportal
Opels plüschiger Markenbotschafter besucht junge Patienten

aum – 16. Dezember 2025

Opel hat am Stammsitz in Rüsselsheim junge Patienten des GPR-Klinikums besucht und ihnen Weihnachtsgeschenke mitgebracht. Vanessa Repp, Vice President Future Product von Opel, und Sascha Wolfinger, Vice President Communications, hatten auch den neuen Markenbotschafter Opelo dabei. Als Geschenke gab es neben der Plüschfigur Tattoo-Sets, Malbücher und Stifte, vor allem aber T-Shirts, Spielzeugautos, Lunchboxen und vieles mehr aus dem Opel-Sortiment. (aum)

Opels plüschiger Markenbotschafter Opelo war nur eines von vielen Geschenken für die jungen Patienten der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am GPR-Klinikum Rüsselsheim.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Opel bringt den Patienten der Kinder- und Jugendtstaion des GPR-Klinikums Geschenke vorbei (von links): GPR-Geschäftsführer Achim Neyer, Vanessa Repp und Sascha Wolfinger als Verterter des Autoherstellers, sowie Leitender Oberarzt Dr. Michael Polz und Chefärztin Dr. Christiane Wiethoff von der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

