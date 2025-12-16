Logo Auto-Medienportal
Luxuriöser Unimog: Das Showcar geht auch in den Praxiseinsatz

aum – 16. Dezember 2025

Der Unimog (für Universal-Motor-Gerät) wird im kommenden Jahr 80. Gemeinsam mit Umbaupartner Hellgeth Engineering hat Mercedes-Benz Special Trucks aus diesem Anlass ein besonderes Showcar für das Luxussegment mit verbesserter Leistung und erweiterten Komfortmerkmalen auf die Räder gestellt. Um Erkenntnisse für eine mögliche neue Entwicklungsstufe zu sammeln, wird das Fahrzeug im kommenden Jahr aber auch im realen Praxiseinsatz von einem Kunden getestet.

Der luxuriöse Unimog basiert auf dem hochgeländegängigen U 4023 mit Portalachsen und verwindungsfähigem Rahmen. In Kombination mit dem zuschaltbaren Allradantrieb und den Längs- und Differenzialsperren in beiden Achsen meistert er auch schwierigstes Gelände. Der serienmäßige Vier-Zylinder-Motor wurde durch einen Sechszylinder OM 936 mit 300 PS (220 kW) ersetzt. Die Doppelkabine bietet Platz für bis zu vier Personen. Sie finden hochwertige Lederoberflächen, ergonomische Sitze mit farbigen Steppnähten, Leder-Fußmatten und LED-Beleuchtung vor. Digitale Kameras und Monitore ersetzen die klassischen Außenspiegel und bieten eine verbesserte Rundumsicht.

Das Exterieur des Unikats ist SUV-inspiriert und umfasst eine mattgraue Lackierung, 20-Zoll-Aluminium-Beadlock-Felgen sowie ein markantes Lichtkonzept mit modernen LED-Scheinwerfern. (aum)

Bilder zum Artikel
Showcar zum 80. Geburtstag des Unimog: Ein gemeinsam von Mercedes-Benz Special Trucks und Hellgeth Engineering umgebauter luxuriöser U 4023.

Showcar zum 80. Geburtstag des Unimog: Ein gemeinsam von Mercedes-Benz Special Trucks und Hellgeth Engineering umgebauter luxuriöser U 4023.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

