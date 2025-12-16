Logo Auto-Medienportal
Mitarbeiter von Toyota erfüllen Weihnachtswünsche

aum – 16. Dezember 2025

Mitarbeiter von Toyota Deutschland haben gestern die Lebenshilfe Köln besucht. Im Gepäck hatten sie 80 Geschenke für bedürftige Kinder und Jugendliche. Wie schon im vergangenen Jahr stand auch diesmal zur Adventszeit wieder ein Weihnachtswunsch-Baum der Lebenshilfe im Foyer der Deutschlandzentrale von Toyota in Köln. Die am Baum hängenden Weihnachtswünsche konnten von Mitarbeitenden „gepflückt“ und erfüllt werden.

Damit setzt Toyota seine Kooperation mit der Kölner Lebenshilfe fort. In diesem Jahr konnte die Lebenshilfe dank einer Spende in Höhe von 20.000 Euro der Toyota-Deutschland-Stiftung ihr Freizeitangebot für junge Menschen mit Behinderung ausbauen. Hinzu kamen besondere Aktivitäten wie der Besuch eines Eishockey-Spiels und eine exklusive Führung durch die Fahrzeugsammlung Toyota Collection. Beschäftigte von Toyota haben nicht nur Weihnachtswünsche erfüllt, sondern halfen im September auch bei der Renovierung zweier Wohngemeinschaften der Lebenshilfe. (aum)

Mitarbeiter von Toyota Deutschland erfüllten Weihnachtswünsche und übergaben der Lebenshilfe Köln 80 Geschenke für Kinder und Jugendliche.

