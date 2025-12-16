Citroën begleitet das Team Deutschland

Als neuer offizieller Automobilpartner von Team Deutschland hat Citroën dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) in Frankfurt am Main die ersten 16 von 20 Fahrzeugen übergeben. Sie werden künftig bei täglichen Arbeit von DOSB, DBS (Deutscher Behindertensportverband) und DSM (Deutsche Sport Marketing) genutzt. Mit der bis mindestens 2028 laufenden Partnerschaft begleitet Citroën die deutschen Sportler auf dem Weg zu den Olympischen und Paralympischen Winterspielen im Februar in Mailand Cortina sowie den Sommerspielen 2028 in Los Angeles.

Die Flotte besteht aus den Modellen Spacetourer, Berlingo, Jumpy, C4 X und dem besonders häufig gewählten neuen C5 Aircross. Die Fahrzeuge werden im Look der offiziellen Adidas-Bekleidung für Mailand Cortina 2026 foliert. (aum)

