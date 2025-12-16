Der Smart #2 dreht seine ersten Testrunden

Mit der Karosserie des Fortwo, aber dennoch weitgehend getarnt, dreht der Smart #2 derzeit seine ersten Testrunden. Das vollelektrische Fahrzeug wird zwar völlig neu designt und auf einer neuen Plattform stehen, wird aber – ganz wie das Vorbild – ein ultrakompakter zweitüriger Zweisitzer mit Heckantrieb bleiben.rieb der nächsten Generation, fortschrittliche Sicherheit und ein unvergleichliches Fahrerlebnis in der Stadt.

Bei den Validierungsfahrten mit den Prototypen geht es unter anderem das Fahrverhalten und die Handhabung für mehr Agilität in der Stadt, die strukturelle Festigkeit und die Leistung des Bremssystems. Gleichzeitig werden die Crash-Sicherheit, die Haltbarkeit der Federung, die Batterieleistung, die Softwaresysteme und die Klimatisierungssysteme unter verschiedenen Bedingungen erprobt.



Offiziell vorgestellt werden soll der Smart #2 aus dem Joint Venture von Mercedes-Benz und Geely Ende nächsten Jahres. Er wurde vor allem für den europäischen Markt entwickelt und soll bislang im Segment unbekannte technische Lösungen zeigen. (aum)



