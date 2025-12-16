Logo Auto-Medienportal
Peugeot liebt das Kino

aum – 16. Dezember 2025

Peugeot wird im nächsten Jahr sein Engagement für das französische Kino ausbauen. Nach dem Filmpreis César und den Filmfestspielen von Cannes in diesem Jahr, wird die Marke zunächst das Filmfestival von Alpe d'Huez (19.–25.1.) unterstützen, dessen Schwerpunkt Komödien sind. Peugeot wird den Organisatoren, darunter der Jury unter dem Vorsitz der Schauspielerin Audrey Lamy, eine Flotte von Elektro- und Hybridfahrzeugen zur Verfügung stellen. Zudem wird die Marke den Publikumspreis 2026 als Sponsor überreichen. Unter dem Motto „Der Löwe liebt das Kino“ (in Anspielung auf das Marken-Logo) wird es das ganze Jahr über weitere Aktivitäten und Produktplatzierungen geben, haben die Marketingverantwortlichen doch herausgefunden, dass über 70 Prozent der Peugeot-Kunden regelmäßig ins Kino gehen. (aum)

Unter dem Motto „Der Löwe liebt das Kino“ unterstützt Peugeot 2026 Veranstaltungen rund um den französischen Film.

