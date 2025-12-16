Logo Auto-Medienportal
Nissan startet Produktion des Leaf

aum – 16. Dezember 2025

Nissan hat im britischen Werk Sunderland mit der Produktion des Leaf der dritten Generation begonnen. Dafür hat der Automobilhersteller umgerechnet knapp 513 Millionen Euro investiert in den Umbau der Fabrik investiert. Zu den Maßnahmen gehörten Technologien wie die intelligente Nutzung von Big Data, Virtual Reality und die digitale Kartierung des Werks sowie 137 neue Pressformen, 475 fahrerlose Transportfahrzeuge für die Anlieferung von Teilen und 78 neue Hightech-Roboter in der Karosseriewerkstatt, darunter eine vollautomatische Laserschweißanlage, die eine Präzision von 0,3 Millimetern erreicht, um das nahtlose Dach des Leaf herzustellen. Die Batterie des Leaf wird vollautomatisch eingebaut und in 56 Sekunden mit 26 Schrauben befestigt.

Das erste neue Modell des Leaf, das vom Band gelaufen ist, war ein zweifarbiges, in Luminous Teal lackiertes Modell der Ausstattungsvariante „Evolve“ mit einer 75-kWh-Batterie, die eine Reichweite von bis zu 622 Kilometern (WLTP) bietet. Ab dem kommenden Jahr wird in Sunderland auch der neue vollelektrische Nissan Juke gebaut.

Auch die Umgebung des Werks hat sich verändert: Direkt gegenüber wurde eine neue Gigafactory für Batterien der nächsten Generation mit erhöhter Energiedichte errichtet. (aum)

Produktion des Nissan Leaf im Werk Sunderland.

