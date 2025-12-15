Stauprognose: Vollere Straßen rund um die Festtage

Obwohl die Weihnachtsferien traditionell zu den stauärmsten Zeiten des Jahres zählen, müssen sich Autofahrer insbesondere am Freitag und Samstag (19. und 20. Dezember) vor den Festtagen auf deutlich vollere Straßen einstellen. Der Reiseverkehr setzt nach Einschätzung des ADAC am Freitagnachmittag ein, erreicht am Samstag seinen Höhepunkt und flaut erst zum Wochenbeginn wieder ab.

Am 27. und 28. Dezember verlagert sich das Hauptgeschehen auf die Routen in die Wintersportgebiete, insbesondere in Richtung der Alpen, da viele erst nach Weihnachten in den Skiurlaub starten. Auch am 2. und 6. Januar ist auf den Rückreiserouten mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Der 24. und der 31. Dezember gelten dagegen seit Jahren als die verkehrsärmsten Tage des gesamten Jahres.



Besonders belastet dürften zum Ferienauftakt folgende Autobahnen sein:

- A 1 Köln – Lübeck

- A 2 Oberhausen - Magdeburg

- A 3 Frankfurt - Arnheim

• A 4 Aachen - Olpe

- A 5 Karlsruhe – Basel

- A 6 Heilbronn - Nürnberg

- A 7 Hamburg - Füssen/Reutte

- A 8 Stuttgart - München – Salzburg

- A 9 München – Berlin

- A 10 Berliner Ring

- A 81 Singen – Stuttgart

- A 99 Autobahnring München



Auch in den Nachbarländern sind vor Weihnachten und am ersten Januarwochenende die Engpässe zu erwarten. Besonders stark ausgelastet sind die Fernstraßen und Routen zu und von den Wintersportzentren. Betroffen sind in Österreich vor allem die Tauern- (A 10), Inntal- (A 12) und Brennerautobahn (A 13). In der Schweiz wird es auf der Gotthard-Route, der A 1 Bern - Zürich und der A 3 Basel - Chur eng, in Italien auf der Brennerroute (A 22) bis Bozen.



Bei der Einreise nach Deutschland müssen sich Autofahrer zudem auf Verzögerungen durch Grenzkontrollen einstellen.

Der ADAC erinnert daran, sich auf winterliche Bedingungen einzustellen. Dazu gehören wintertaugliche Reifen mit ausreichender Profiltiefe und eine volle Scheibenwaschanlage mit Frostschutz. Zudem sollten warme Kleidung, eine Decke, Getränke und ein ausreichend geladenes Smartphone im Gepäck sein. (aum)

