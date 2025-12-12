Logo Auto-Medienportal
Motorradmarkt: Der November hat es besonders schwer

aum – 12. Dezember 2025

Dass die Neuzulassungen von Motorrädern in Deutschland im vergangenen Monat sage und schreibe 67,8 Prozent hinter denen vom November 2024 zurückblieben, ist ganz klar den damaligen Vorzieheffekten der Euro-5+-Umstellung geschuldet. Damals sorgten vor allem Euro-5-Abverkäufe und Händlerzulassungen für über 12.000 Fahrzeuganmeldungen mehr. Für die ersten elf Monate ergibt sich laut Statistik des Industrieverbands Motorrad (IVM) damit unterm Strich bisher ein Minus von 28,4 Prozent für die ersten elf Monate.

Gegenüber dem Vorjahr wurden bislang 29,2 Prozent weniger Motorräder und 21 Prozent weniger Maxi Scooter neu zugelassen. Das Minus bei den 125ern betrug knapp 36 Prozent (Leichtkrafträder) bzw. ebenfalls fast 21 Prozent (Leichtkraftroller).

Mit rund 6000 Einheiten über alle Klassen hinweg konnten lediglich die elektrisch angetriebenen Kräder und Roller ihren Anteil steigern. Sie legten um 20 Prozent zu. Allerdings entfielen davon nur 409 Neuzulassungen (plus 13 Prozent) auf das klassische Motorradsegment. (aum)

Motorradfahrerin.

Motorradfahrerin.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

