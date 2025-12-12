Vorschau: Ein VW, zwei Triumph, ein Abschied und eine sparsame Runde

Die Fotos zeigen immer noch getarnte Vorserienfahrzeuge, aber Volkswagen gibt Anfang der Woche weitere Details zum ID Polo bekannt. Was er kosten soll, wenn er in etwas fünf Monaten auf den Markt kommt, verschweigt VW allerdings noch. Triumph stellt zwei neue Modelle vor, von denen allerdings eines nicht nach Deutschland und Österreich kommen soll, weil die Verantwortlichen in Hinckley hier nicht genug Nachfrage sehen.

Gerade erst hat Alpine den A 390 präsentiert, da heißt es an anderer Stelle, Abschied zu nehmen. Die Produktion des A 110 endet im kommenden Jahr. Als Trost gibt es mit dem A 110 R Ultime noch einmal eine auf 110 Exemplare limitierte und leistungsgesteigerte Version der Baureihe, die in unter vier Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt. Guido Borck hat sich hinter das Steuer gesetzt.



Der Opel Astra bekommt bald ein Facelift. Wir haben vorher noch mit dem aktuellen GS-Hybridmodell eine äußerst sparsame Runde gedreht. Außerdem berichten von der Eröffnung der Batteriemontagefabrik von Seat und sind mit dem Dacia Duster in Marokko unterwegs.



Die ersten Hersteller der Caravaning-Branche zeigen ihre Neuheiten, mit denen sie zur ersten Messe des Jahres, der CMT nach Stuttgart reisen. Dazu gehört beispielsweise der Dexter 595 von Karmann Mobil. Und auch LMC hat sich etwas einfallen lassen. Wir berichten vorab über die auffälligsten Entwicklungen.



Darüber hinaus informieren wir Sie wie gewohnt über weitere Neuigkeiten aus Auto- und Motorradwelt sowie aus der Verkehrspolitik.






