Aline Germain verantwortet das Citroën-Marketing

aum – 12. Dezember 2025

Aline Germain übernimmt zum 1. Januar das Marketing bei Citroën. Sie folgt auf Federico Goyret, der eine neue Position übernehmen wird, die zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben wird. Aline Germain begann ihre berufliche Karriere 2001 bei Citroën, wo sie die internationale Werbung und globale Medien koordinierte. 2008 wurde sie Marketing & Sales Promotion Manager, bevor sie 2016 als Marketingdirektorin für Citroën & DS Automobiles in die Niederlande wechselte 2021 wurde Germain Sales & Marketing Manager für Jeep in Enlarged Europe und anschließend Brand Content & Marketing Director für die Marke in derselben Region. Aktuell ist sie Head of Brand Content & Digital für die Stellantis-Marken Jeep, Dodge und Ram. Aline Germain wird in ihrer neuen Funktion direkt an Citroën-Chef Xavier Chardon berichten. (aum)

Aline Germain.

Aline Germain.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Aline Germain.

Aline Germain.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

