Meldefrist für die AvD-Histo-Monte endet Sonntag

Zum 25. Mal lädt die AvD-Histo-Monte zu einer besonderen Ausfahrt ein: Vom 9. bis 14. Februar geht es dann mit historischen Fahrzeugen von Rothenburg ob der Tauber über Stationen in den Schweizer Alpen und Frankreich bis ins Fürstentum Monaco und an den Zielort Cannes. Die Jubiläumstour bietet einige Neuerungen auf den über 2000 Kilometern bis an die Côte d’Azur. Der Automobilclub von Deutschland unterstützt die Oldtimer-Ausfahrt als Namensgeber und organisiert als Servicepartner den Pannendienst vor Ort. Noch gibt es einige wenige freie Plätze. Aber Eile ist geboten.

Teilnahmeberechtigt sind Fahrzeuge mit Baujahr bis einschließlich 1995. Nach erfolgreicher Dokumentenkontrolle sowie technischer Abnahme am 9. Februar 2026, starten die Oldtimer am Folgetag zum Prolog rund um Rothenburg ob der Tauber. Mit dem Restart am 11. Februar geht es dann in Richtung Mittelmeer, entlang der malerischen Kulisse durch den Schwarzwald und die Schweizer Alpen nach Frankreich. Die Route führt durch enge Schlucht-Passagen und über die Berge. Am Col du Lauteret auf über 2000 Metern Höhe ist eine Winterfahrt nahezu garantiert. Am 14. Februar starten die Autos dann in Monaco zur letzten Etappe mit dem Zieleinlauf in Cannes.



Eine Überfahrt der für Verkehr gesperrten, alten Rheinbrücke in Rheinfelden, die Schlucht von Aiglun, das Bergdörfchen Le Mas sowie Abschnitte der F1-Grand-Prix-Strecke in Monaco sind nur einige der geplanten Zwischenziele. Auch der viermalige Rallye-Monte-Carlo-Sieger Walter Röhrl plant, das Fahrerfeld mit seinem Porsche 911er auf der letzten Etappe zu begleiten. Erstmals wird auch ein Gruppe-B-Renault-5-Turbo in der breiten Ausführung mit dabei sein.



Ebenfalls im Feld vertreten sind Marken und Modelle wie etwa Maserati Merak, Lancia Stratos, Audi Quattro oder Saab 900. Noch seltener dürfte der Rover P5 B von 1969 sein, der gerade noch für die AvD-Histo-Monte vorbereitet wird.



Die Nennfrist endet am Sonntag, 14. Dezember. Das Limit für die Oldtimer-Rallye liegt bei 100 Fahrzeugen, wenige Restplätze sind aber noch verfügbar. Interessierte haben noch die Chance, sich im Internet über avd-histo-monte.com/teilnehmer/nennung für das Fahrlebnis anzumelden. (aum)



