Kia EV 5 goes „Knives Out“

aum – 12. Dezember 2025

Kia hat heute seine globale Partnerschaftskampagne mit dem Netflix-Film „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery“ gestartet. In dem dritten Teil von Rian Johnsons gefeierter Krimireihe um Meisterdetektiv Benoit Blanc (gespielt von Daniel Craig) ist der neue EV 5 zu sehen. Im nun nach dem Teaser erschienenen Youtube-Spot wird der Innenraum des Kia als Motiv für ein kreatives Storytelling genutzt und reflektiert das Filmthema vom „Geheimnis des verschlossenen Zimmers”.

Mit der Kampagne knüpfen Kia und Netflix an die vorangegangene Zusammenarbeit bei der zweiten Staffel von „Squid Game“ an, in der die neue Modellgeneration des Sportage vorgestellt wurde. Die „Knives Out“-Filme haben zahlreiche Auszeichnungen sowie Oscar- und Golden-Globe-Nominierungen erhalten. (aum)

Der Kia EV 5 hat einen Auftritt im dritten Benoit-Blanc-Film „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery“.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

