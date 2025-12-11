Der Toyota C-HR+ kann bestellt werden

Bei Toyota ist ab sofort das neue Elektromodell C-HR+ bestellbar. Der kompakte Crossover (C-HR = Coupé High Rider) ist in zwei Batterievarianten, drei Ausstattungslinien sowie mit Front- und Allradantrieb verfügbar. Die Preise starten bei 41.990 Euro in Verbindung mit 123 kW (167 PS) starken Elektromotor und vorkonditionierbarer 57,7-kWh-Batterie, die mit bis zu 150 kW geladen werden kann. Bis Ende März 2026 ist diese Modellversion zum Einführungspreis von 38.990 Euro erhältlich.

In der Einstiegsversion Active bietet der Toyota C-HR+ unter anderem Matrix-LED-Scheinwerfer, ein digitales Cockpit mit 7-Zoll-Kombiinstrument und 14-Zoll-Multimedia-Display, Navigationssystem, Zwei-Zonen-Klimaautomatik mit Vorheiz-/Vorkühlfunktion, zwei kabellose Smartphone-Ladestationen, eine Sitzheizung für die Vordersitze und ein beheizbares Lenkrad. Die serienmäßige Wärmepumpe entlastet die Klimaanlage und sorgt so für mehr Reichweite. Mit an Bord sind außerdem Assistenzsysteme wie Pre-Collision- und Fernlicht-Assistent, Spurhalter und Spurführer sowie ein adaptiver Tempomat.



In der mittleren Ausstattungslinie Teamplayer (ab 45.990 Euro) verfügt der C-HR+ über einen Motor mit 165 kW (224 PS) an der Vorderachse und eine 77-kWh-Batterie, die eine maximale Reichweite von 607 Kilometern ermöglicht. Zusätzlich zum Ausstattungsniveau Active gibt es getöntes Privacy Glass und eine elektrisch bedienbare Heckklappe. Die maximale Anhängelast beträgt 750 Kilogramm.



Top-Version ist der C-HR+ Lounge zu Preisen ab 53.990 Euro, der mit Allradantrieb auf eine Leistung von 252 kW (343 PS) kommt und eine Normreichweite von 501 Kilometern bietet. Zum zusätzlichen Ausstattungsumfang gehören unter anderem 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, ein elektrisch verstellbarer Fahrersitz, die beheizbare Windschutzscheibe und ein digitaler Schlüssel. Es gibt einen Kreuzungs- und einen Einparkassistenten sowie eine 360-Grad-Kamera. Optische Akzente setzt die Zweifarblackierung, die maximale Anhängelast steigt auf 1500 Kilogramm. (aum)

