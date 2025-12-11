Logo Auto-Medienportal
Nissan macht den Pro Pilot fit für die Stadt

aum – 11. Dezember 2025

Nissan und Wayve haben eine Vereinbarung für autonomes Fahren unterzeichnet: Der japanische Autohersteller integriert die Wayve-Technologien mit ihrer auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Software in die nächste Generation seines Pro Pilot. Sie soll auch im städtischen Raum abseits der Autobahnen eine zuverlässige Fahrassistenz bieten. Im September hat Nissan bereits einen ersten Prototyp mit der KI-Software „Wayve AI Driver” und der eigenen „Ground Truth Perception”-Technologie vorgestellt, die Lidar nutzt. Ein entsprechend ausgestattetes Serienmodell will Nissan im Geschäftsjahr 2027 (1. April 2027 bis 30. März 2028) in Japan auf den Markt bringen.

Nissan hat sein Assistenzsystem Pro Pilot 2016 eingeführt – zunächst zur Unterstützung des Fahrens innerhalb einer einzelnen Fahrspur auf Autobahnen. 2019 folgte mit dem Pro Pilot 2.0 die Ausweitung auf den mehrspurigen Verkehr. Inzwischen ist der intelligente autonome Lenkassistent in mehreren Modellen der Marke verfügbar. (aum)

Weiterführende Links: Nissan-Presseseite

Bilder zum Artikel
Nissan Ariya mit der nächsten Generation des Assistenzsytems Pro Pilot.

