Produktionsstart für Ibiza und Arona

aum – 11. Dezember 2025

Seat hat im Stammwerk in Martorell bei Barcelona mit der Produktion des überarbeiteten Ibiza und Arona begonnen. Die ersten Fahrzeuge kommen im Januar auf den Markt. Beide Modelle bieten ein überarbeitetes Exterieur, einen weiterentwickelten Innenraum und effizientere Benzinmotoren sowie eine erweiterte Serien- und Sicherheitsausstattung. Der Einstieg in die Markenwelt der spanischen VW-Tochter gelingt mit 80 PS (59 kW) im Ibiza 1.0 MPI zum Preis von knapp 19.650 Euro. Das SUV-Pendant Arona startet bei 24.150 Euro. (aum)

Weiterführende Links: Seat-Mediacenter

Mehr zum Thema: , ,

Bilder zum Artikel
Seat hat im Werk Martorell mit der Produktion des Modelljahrgangs 2026 von Ibizta und Arona begonnen.

Seat hat im Werk Martorell mit der Produktion des Modelljahrgangs 2026 von Ibizta und Arona begonnen.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Produktion des Seat Ibiza in Martorell.

Produktion des Seat Ibiza in Martorell.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Produktion des Seat Arona in Martorell.

Produktion des Seat Arona in Martorell.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Produktion des Seat Arona in Martorell.

Produktion des Seat Arona in Martorell.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

