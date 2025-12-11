Marketing von Alfa Romeo unter neuer Leitung

Eugenio Franzetti leitet ab sofort das weltweite Marketing von Alfa Romeo. Er tritt die Nachfolge von Cristiano Fiorio an, der in gleicher Funktion zu Maserati gewechselt ist und außerdem als General Manager das Individualisierungsprojekt Bottegafuori-Serie verantwortet.

Eugenio Franzetti war unter anderem bereits Leiter Kommunikation und Motorsport bei Peugeot Italien, Direktor Kommunikation der Marken DS Automobiles, Citroën und Peugeot in Italien sowie als Vertriebsleiter bei Citroën in Italien tätig. Darüber hinaus verantwortete er die Kommunikation von Peugeot, leitete als Managing Director die Marke DS Automobiles in Italien sowie die Motorsportabteilungen von DS Automobiles und Lancia. Letztere wird er weiterhin übergangsweise verantworten.



In seiner neuen Funktion berichtet Eugenio Franzetti direkt an Santo Ficili, CEO von Alfa Romeo und COO von Maserati. (aum)



