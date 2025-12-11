Great Wall Motor bringt den Haval H6

Great Wall Motor erweitert ab Januar sein Angebot in Deutschland und bringt den Havel H6 auf den Markt. Das 4,70 Meter lange Mittelklasse-SUV bietet als Vollhybrid eine Systemleistung von 243 PS (179 kW), die sich aus einem 150 PS (110 kW) starken 1,5-Liter-Turbobenziner und einem Elektromotor mit 130 kW (177 PS) zusammensetzt. Das maximale Drehmoment beträgt 530 Newtonmeter. Die Kraft wird über ein Zwei-Gang-Getriebe auf die Vorderachse übertragen. Damit beschleunigt der H6 8,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Als Normdurchschnittsverbrauch gibt GWM 5,9 Liter auf 100 Kilometer an.

Serienmäßig an Bord sind in der Basisversion „Premium“ unter anderem der intelligente Fahrassistent (ICA), der Geschwindigkeit, Abstand und Spur automatisch reguliert. Hinzu kommen ein Abbiege- und Kurvenassistent sowie eine 360-Grad-Kamera mit „Transparent Chassis“-Ansicht, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Sitz- und Lenkradheizung, eine elektrische Heckklappe mit Fußsensor und ein Smart-Key-System. Die Räder sind 19 Zoll groß. In der Ausstattung „Luxury“ kommen noch belüftete Vordersitze, Head-up-Display, kabelloses Laden des Smartphones, Panorama-Glasschiebedach und weitere Assistenzsysteme vom Ausstiegswarner bis zum Spurwechselassistenten hinzu.



Im Innenraum verfügt der Haval H6 über ein 10,25 Zoll großes Digitaldisplay und einen zentralen 14,6-Zoll-Touchscreen mit Android Auto bzw. Apple Carplay. Der Kofferraum fasst 560 Liter, die Sitze sind in Ledernachbildung ausgeführt.



Die Preisliste beginnt bei 31.990 Euro bzw. 34.690 Euro für die höhere Ausstattung. Das für ein Fahrzeug dieser Größe wenig. Zur Markteinführung gewährt der Importeur zudem einen Rabatt von 3000 Euro (plus Überführung) und so lange der Vorrat reicht. (aum)

