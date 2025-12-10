Logo Auto-Medienportal
Der Classic Defender V8 kann im Octa-Dress bestellt werden

aum – 10. Dezember 2025

Land Rover Classic bietet Käufern eines Classic Defender V8 die Möglichkeit, ihr Fahrzeug in jeder Farb‑ und Ausstattungskombination des akuellen und 635 PS (467 kW) starken Spitzenmodells Defender Octa zu bestellen. Die erweiterte Materialauswahl umfasst damit erstmals auch das leichte und zugleich hochwertige Ultrafabrics‑PU‑Material für das Interieur des Geländewagenklassikers. Zudem erweitert sich durch die neue Option die Zahl der Karosseriefarben um fünf. Als Zubehör steht unter anderem auch ein schwarzer Kühlergrill im Octa-Design zur Verfügung, der größere Öffnungen für eine bessere Motorkühlung besitzt.

Jeder Classic Defender V8 wird auf Bestellung umgebaut und überarbeitet und mit leistungsstarken Upgrades wie einem 405 PS (298 kW) starken 5,0‑Liter‑V8‑Motor sowie einem Acht-Gang‑Automatikgetriebe von ZF ausgestattet. Basis sind Original-V8-Defender der Baujahre 2012 bis 2016 als Spenderfahrzeug.

Der Preis für den Classic Defender V8 beginnt bei 217.000 Euro plus Steuern. (aum)

Bilder zum Artikel
Classic Defender V8 mit Farb‑ und Ausstattungsmerkmalen des Octa.

Classic Defender V8 mit Farb‑ und Ausstattungsmerkmalen des Octa.

Classic Defender V8 mit Farb‑ und Ausstattungsmerkmalen des Octa.

Classic Defender V8 mit Farb‑ und Ausstattungsmerkmalen des Octa.

Classic Defender V8 mit Farb‑ und Ausstattungsmerkmalen des Octa.

Classic Defender V8 mit Farb‑ und Ausstattungsmerkmalen des Octa.

Classic Defender V8 mit Farb‑ und Ausstattungsmerkmalen des Octa.

Classic Defender V8 mit Farb‑ und Ausstattungsmerkmalen des Octa.

Classic Defender V8 mit Farb‑ und Ausstattungsmerkmalen des Octa.

Classic Defender V8 mit Farb‑ und Ausstattungsmerkmalen des Octa.

Classic Defender V8 mit Farb‑ und Ausstattungsmerkmalen des Octa.

Classic Defender V8 mit Farb‑ und Ausstattungsmerkmalen des Octa.

