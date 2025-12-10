Leapmotor setzt auf Range Extender von ZF

Friedrichshafen. ZF hat für seine weiterentwickelte Range-Extender-Technologie e-RE+ einen ersten Kundenauftrag erhalten: Der chinesische Automobilhersteller Leapmotor wird für das Premium-SUV D19 ab 2026 auch eine Version mit dem System anbieten. Neben dem Generatorbetrieb ermöglicht e-RE+auch einen zuschaltbaren Allradantrieb über die Vorderachse und einen zusätzlichen Boost für Überholmanöver.

Während der e-RE als reiner Stromgenerator konzipiert ist, verfügt die Plusvariante darüber hinaus über eine intelligente Kupplung und ein Differenzial. So kann er zeitweise als Sekundärantrieb agieren. Damit können Automobilhersteller zuschaltbaren Allrad und einen Boost anbieten, ohne separate Komponenten einbauen oder zusätzlichen Entwicklungsaufwand betreiben zu müssen. Der für den D19 eingesetzte e-RE+ hat eine Generatorleistung von 90 kW (122 PS) und eine Antriebsleistung von bis zu 200 kW (272 PS). Mit der Range-Extender-Technik von ZF soll der Leapmotor mehr als 1000 Kilometer mit elektrischem Antrieb zurücklegen können. (aum)



