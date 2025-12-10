Logo Auto-Medienportal
Stellantis und Bolt wollen autonome Fahrzeuge auf die Straße bringen

aum – 10. Dezember 2025

Stellantis und Europas führende Mobilitätsplattform Bolt gehen eine Partnerschaft ein. Gemeinsam wollen beide Unternehmen autonome Fahrzeuge auf Level 4 für den kommerziellen Betriebs in Europa entwickeln. Basis sind die AV-Ready-Plattformen von Stellantis. Bolt bietet Fahrdienste in mehr als 50 Ländern an, darunter 23 EU-Mitgliedstaaten, und plant, vollautonome, fahrerlose Fahrdienstleistungen anzubieten. Bereits im nächsten Jahr sollen erste Testfahrzeuge erprobt werden. (aum)


Stellantis und der Mobilitätsanbieter Bolt wollen gemeinsam autonome Fahrzeuge auf die Straße bringen.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

