Die Kraftstoffpreise sinken

Tanken ist innerhalb der vergangenen sieben Tage deutlich günstiger geworden. Laut der aktuellen ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Schnitt derzeit 1,647 Euro. Gegenüber der Vorwoche sind das immerhin 2,4 Cent weniger. Noch deutlicher ist der Preisrückgang bei Diesel: Ein Liter kostet im Schnitt 1,592 Euro und damit 3,6 Cent weniger als vor Wochenfrist.

Die rückläufige Entwicklung der Kraftstoffpreise war nach Ansicht des ADAC allerdings seit einigen Wochen überfällig. Der Preis für Super E10 bewertet der Automobilclub angesichts der aktuellen Rohölnotierungen inzwischen als angemessen zu bewerten. Der Rückgang des Dieselpreises geht dem ADAC jedoch immer noch nicht weit genug. Bei einem Unterschied von rund 20 Cent bei der Besteuerung beträgt der Abstand zwischen beiden Sorten derzeit nur 5,5 Cent je Liter beträgt. (aum)



