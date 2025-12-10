Kein Auto bleibt unter vier Sternen

Mit einer großen Testrunde von 19 Autos, von denen manche teilweise (noch) gar nicht in Deutschland erhältlich sind, hat Euro NCAP das Jahr beendet. Die größten Lorbeeren in Sachen Crashsicherheit bekam der Mercedes-Benz mit sehr hohen Noten in allen vier Hauptkategorien. Immerhin: Kein Fahrzeug blieb hinter immer noch guten vier Sternen zurück.

Die Höchstbewertung von fünf Sternen bekamen neben dem Mercedes der Deepal S05, der Exlantix ET, der Geely Starray EM-i, Hyundais Nexo, der Kia EV 4 (mit optionalem Safetypack) und der Mazda CX-5 sowie der MG 4 EV Urban, der Mitsubishi Eclipse Cross, Porsches Cayenne und der T-Roc von VW.



Vier Sterne erhielten der neue Alpine A390, der Cherry Tiggo 4, der Ebro S 400, der Jeep Compass, der Kia EV 4 (ohne Safetypack und der PV 5 Passenger, der neue Renault Clio sowie Aygo X und Yaris von Toyota. Sie konnten in der Regel nicht die allerhöchsten Erwartungen an den Schutz erwachsener Insassen erfüllen und ließen das eine oder andere Assistenzsystem vermissen. (aum)

