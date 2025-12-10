Logo Auto-Medienportal
Kein Auto bleibt unter vier Sternen

aum – 10. Dezember 2025

Mit einer großen Testrunde von 19 Autos, von denen manche teilweise (noch) gar nicht in Deutschland erhältlich sind, hat Euro NCAP das Jahr beendet. Die größten Lorbeeren in Sachen Crashsicherheit bekam der Mercedes-Benz mit sehr hohen Noten in allen vier Hauptkategorien. Immerhin: Kein Fahrzeug blieb hinter immer noch guten vier Sternen zurück.

Die Höchstbewertung von fünf Sternen bekamen neben dem Mercedes der Deepal S05, der Exlantix ET, der Geely Starray EM-i, Hyundais Nexo, der Kia EV 4 (mit optionalem Safetypack) und der Mazda CX-5 sowie der MG 4 EV Urban, der Mitsubishi Eclipse Cross, Porsches Cayenne und der T-Roc von VW.

Vier Sterne erhielten der neue Alpine A390, der Cherry Tiggo 4, der Ebro S 400, der Jeep Compass, der Kia EV 4 (ohne Safetypack und der PV 5 Passenger, der neue Renault Clio sowie Aygo X und Yaris von Toyota. Sie konnten in der Regel nicht die allerhöchsten Erwartungen an den Schutz erwachsener Insassen erfüllen und ließen das eine oder andere Assistenzsystem vermissen. (aum)

Bilder zum Artikel
Mercedes-Benz CLA im Euro-NCAP-Crashtest.

Mercedes-Benz CLA im Euro-NCAP-Crashtest.

Deepal S05 im Euro-NCAP-Crashtest.

Deepal S05 im Euro-NCAP-Crashtest.

Geely Starray EM-i im Euro-NCAP-Crashtest.

Geely Starray EM-i im Euro-NCAP-Crashtest.

Hyundai Nexo im Euro-NCAP-Crashtest.

Hyundai Nexo im Euro-NCAP-Crashtest.

Kia EV 4 im Euro-NCAP-Crashtest.

Kia EV 4 im Euro-NCAP-Crashtest.

Mazda CX-5 im Euro-NCAP-Crashtest.

Mazda CX-5 im Euro-NCAP-Crashtest.

MG 4 EV Urban im Euro-NCAP-Crashtest.

MG 4 EV Urban im Euro-NCAP-Crashtest.

Mitsubishi Eclipse Cross im Euro-NCAP-Crashtest.

Mitsubishi Eclipse Cross im Euro-NCAP-Crashtest.

Porsche Cayenne im Euro-NCAP-Crashtest.

Porsche Cayenne im Euro-NCAP-Crashtest.

VW T-Roc im Euro-NCAP-Crashtest.

VW T-Roc im Euro-NCAP-Crashtest.

Alpine A390 im Euro-NCAP-Crashtest.

Alpine A390 im Euro-NCAP-Crashtest.

Chery Tiggo 4 im Euro-NCAP-Crashtest.

Chery Tiggo 4 im Euro-NCAP-Crashtest.

Ebro S 400 im Euro-NCAP-Crashtest.

Ebro S 400 im Euro-NCAP-Crashtest.

Jeep Compass im Euro-NCAP-Crashtest.

Jeep Compass im Euro-NCAP-Crashtest.

Kia PV 5 Passenger im Euro-NCAP-Crashtest.

Kia PV 5 Passenger im Euro-NCAP-Crashtest.

Renault Clio im Euro-NCAP-Crashtest.

Renault Clio im Euro-NCAP-Crashtest.

Toyota Aygo X im Euro-NCAP-Crashtest.

Toyota Aygo X im Euro-NCAP-Crashtest.

Toyota Yaris im Euro-NCAP-Crashtest.

Toyota Yaris im Euro-NCAP-Crashtest.

Videos zum Artikel

Mercedes-Benz CLA im Euro-NCAP-Crashtest.

Deepal S05 im Euro-NCAP-Crashtest.

Geely Starray EM-i im Euro-NCAP-Crashtest.

Hyundai Nexo im Euro-NCAP-Crashtest.

Kia EV 4 im Euro-NCAP-Crashtest.

Mazda CX-5 im Euro-NCAP-Crashtest.

MG 4 EV Urban.

Mitsubishi Eclipse Cross im Euro-NCAP-Crashtest.

Porsche Cayenne im Euro-NCAP-Crashtest.

VW T-Roc im Euro-NCAP-Crashtest.

Alpine A390 im Euro-NCAP-Crashtest.

Chery Tiggo 4 im Euro-NCAP-Crashtest.

Ebro SD 400 im Euro-NCAP-Crashtest.

Jeep Compass im Euro-NCAP-Crashtest.

Kia PV 5 Passenger im Euro-NCAP-Crashtest.

Renault Clio im Euro-NCAP-Crashtest.

Toyota Aygo X im Euro-NCAP-Crashtest.

Toyota Yaris im Euro-NCAP-Crashtest.

