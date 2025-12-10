Logo Auto-Medienportal
Neuer Vertriebs- und Marketingchef bei Alpine

aum – 9. Dezember 2025

Bruno Hohmann wird neuer Vertriebs- und Marketingchef von Alpine. Er löst Antonino Labate ab, der die Renault Group verlassen hat, um sich neuen Herausforderungen zu widmen.

Bruno Hohmann ist derzeit Global Vice President Sales der Marke Renault. Der gebürtige Brasilianer besitzt einen Master-Abschluss in Maschinenbau sowie einen Master-Abschluss in Verbrennungsmotoren der Bundesuniversität von Paraná/Französisches Institut für Erdöl in Curitiba, Brasilien. Er kam 2003 zur Renault und war über zehn Jahre in Lateinamerika in verschiedenen Positionen in den Bereichen Produkt, Marketing und Vertrieb tätig. Im Jahr 2017 kam Hohmann nach Europa, um die Leitung der Aktivitäten der Marke Renault in den Niederlanden zu übernehmen. Kurz darauf wechselte er in die Zentrale, um die Führungsposition des Stabschefs des CEO zu übernehmen. 2020 kehrte er in sein Heimatland zurück, um als Vice President of Commercial Operations die kommerziellen Aktivitäten auf dem zweitgrößten Markt der Marke Renault zu leiten. 2023 wurde er zum Global Vice President Sales befördert. In seiner neuen Funktion wird er Mitglied des Alpine Management Committee und berichtet an CEO Philippe Krief. (aum)

