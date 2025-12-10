Die PS Days sind Geschichte

Es wird keine PS Days in Hannover mehr geben. Die Deutsche Messe AG in der niedersächsischen Landeshauptstadt teilte heute mit, dass die Kosten für die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen auf dem Gelände, zu sehr gestiegen seien, um die Tuning- und Performance-Messe noch wirtschaftlich betreiben zu können. Die nächste Veranstaltung sollte vom 3. bis 7. Juli 2026 auf dem Messegelände Hannover stattfinden. Kernbestandteile der erst vor wenigen Jahren gestarteten PS Days waren nicht zuletzt zusätzliche Showelemente wie Driftcars, Hochgeschwindigkeitsfahrten und Motocross-Stunts. (aum)