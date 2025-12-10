Logo Auto-Medienportal
Mercedes-Benz S-Klasse wird Robotaxi

aum – 9. Dezember 2025

Mercedes-Benz und sein chinesischer Partner Momenta für automatisiertes Fahren wollen mit der neuen S-Klasse einen fahrerlosen Shuttleservice aufbauen. Das Robotaxi hat bereits eine Testphase in Abu Dhabi absolviert. Das lokale Unternehmen Lumo wird dort künftig eine Flotte der Level-4-Fahrzeuge betreiben.

Vor vier Jahren erhielt Mercedes‑Benz als erster Automobilhersteller weltweit eine international gültige Systemgenehmigung für das hochautomatisierte Fahren (SAE-Level 3). Der Drive Pilot ist das weltweit schnellste Level-3-System. Aktuell ist autonomes Fahren damit unter bestimmten Voraussetzungen bis 95 km/h möglich. In den nächsten fünf Jahren strebt Mercedes‑Benz an, eine Version anzubieten, die Geschwindigkeiten von 130 km/h erreichen kann. (aum)


Bilder zum Artikel
Mercedes-Benz und Momenta kooperieren mit dem lokalem Mobilitätsanbieter Lumo für ein Robotaxi-Angebot mit der S-Klasse in Abu Dhabi.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Mercedes-Benz und Momenta kooperieren mit dem lokalem Mobilitätsanbieter Lumo für ein Robotaxi-Angebot mit der S-Klasse in Abu Dhabi (v.l.): Vorstandsmitglied Jörg Burzer (Chief Technology Officer, Entwicklung &amp; Einkauf), Momenta-Chef Xudong Cao, Exz. Faisal Abdulaziz Al Bannai (Advisor to the UAE President for Strategic Research and Advanced Technology Affairs and Secretary General of ATRC) und Lumo-Geschäftsführer Sean Teo.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

